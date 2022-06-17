Alaşehir Kızılay'dan okul kütüphanesine bağış

Alaşehir Kızılay Derneği, ilçedeki Osman Akça Ortaokulu kütüphanesine bin 100 adet kitap bağışında bulundu.

Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yürüttüğü 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' kampanyasında, Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi, Osman Akça Ortaokulu kütüphanesine bin 100 adet kitap bağışı yaptı.

Alaşehir Osman Akça Ortaokulu'nda düzenlenen kitap dağıtma törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Atıf Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, sivil toplum örgütleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Türk Kızlayı deprem, yangın, afet gibi her türlü doğal afetlerde oluğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' kampanyasına da destek vererek, eğitim alanında da desteğini sürdürmüştür. Alaşehir Türk Kızılay Derneği üyelerini ve emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

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