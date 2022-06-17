Somaspor transfere başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)- TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzaları kaleci Mert Pala ve orta saha oyuncusu Furkan Birdal'a attırdı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon 3'üncü Lig ekibi Siirt İl Özel İdaresi Spor'da görev yapan 25 yaşındaki Mert ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Bartınspor'dan 24 yaşındaki Furkan'la sözleşme imzaladı. Aliağa FK ve Altınordu altyapısında yetişen kaleci Mert, daha sonra Karacabey Birlik, Diyarbekirspor, Bursa Yıldırım kulüplerinde de oynadı. Furkan ise BAL'da Yeniçağa, Devrek Belediyespor'da top koşturdu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2022-06-17 10:24:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.