Yunusemre Belediyesinin eğitime olan desteği devam edecek

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, zorlu bir eğitimöğretim yılını geride bırakan eğitimcileri Yunus Emre Kültür Parkı’nda ağırladı. Başkan Çerçi bundan önce olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da eğitime olan desteklerinin devam edeceğini söyledi.

20212022 Eğitim Öğretim döneminde yoğun bir tempoda çalışan Yunusemre’nin eğitim camiası, Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Yunus Emre Kültür Parkı’nda düzenlenen etkinlikte eğitimciler yılın stresini attı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, İlçe Halk Eğitim Müdürü Ayşen Oğuz, birim müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Kendilerini ağırlayan Başkan Çerçi’ye teşekkür eden Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Demirtaş burada yaptığı konuşmada, “Başarılı bir eğitimöğretim yılı geçirdik. Göstermiş olduğumuz performans nedeniyle okul müdürlerimizle bir araya gelmek istedik. Sayın başkanımızın ev sahipliğinde güzel bir yılsonu etkinliğinde buluştuk. Bize bugün ev sahipliği yapan başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Gelecek nesiller için çalışmaya devam"

Eğitim camiasını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, gelecek nesiller için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçi konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yıl boyu Milli Eğitim Müdürümüz ve Halk Eğitim Müdiremizin çok önemli çalışmaları oldu. Onların izni ve gayretiyle biz de belediye olarak gerek kültür merkezlerimizde, lokallerimizde gerekse spor salonlarımızda çok sayıda halk eğitim müdürlüğünden gelen usta öğreticiler aracılığı ile kursiyerlerimize eğitimler verdik, vermeye de devam edeceğiz. Sizleri ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bütün yılın yorgunluğu da böylece atılmış olur. Burası kültürel anlamda oldukça güzel bir alan. Okullar olarak sizler de kullanabilirsiniz. İrfan Meclisi, Türk İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi, Osmanlı Müzesi, Türk İslam Önder Şahsiyetler Müzesi var. Gelecek nesiller için sizler gibi bizler de elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.”

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