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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Aileler okuyor çocuklarını tanıyor' projesi tamamlandı

İHA

'Aileler okuyor çocuklarını tanıyor' projesi tamamlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde hayata geçirilen 'Aileler okuyor çocuklarını tanıyor' projesi eğitim öğretim yılının sona ermesiyle tamamlandı. Projeye katılan velilere Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım tarafından düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.
Selendi Kaymakamlığının destekleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Aileler okuyor, çocuklarını tanıyor” projesi tamamlandı. Proje ilçede pilot uygulama olarak Atatürk İlkokulu ile Üç Eylül Ortaokulunda uygulandı. Projede aileler, Okulların rehber öğretmenleri tarafından belirlenen Doğan CüceloğluGeliştiren Anne Baba kitabını okuyarak, değerlendirme toplantısında edindikleri bilgiler üzerine sohbet etti. Böylece çocuklarına yaklaşımlarını, destek yollarını geliştiren annebabalar öğrencilerin hayatlarına da ışık tutmuş olacak. Projeye katılan velilere Kaymakam Ali Yıldırım sertifikalarını takdim ederken, uygulayıcı öğretmenlere teşekkür belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman tarafından verildi. Projede, Proje Koordinatörü Belgin Rabia Aslan, uygulayıcı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenleri Ayşe Esenler ile Seher Ceylan yer aldı.

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