Su hattından çıkan 2 metrelik kunduz şaşırttı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde doğal kaynak suyu hattının bulunduğu noktada bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Hattan çıkan 2 metrelik ağaç kökü olarak bilinen kunduz görenleri şaşırttı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sağlıklı altyapılar inşa etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Gördes ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde bulunan doğal kaynak suyu hattının bulunduğu noktada bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. İçme Suyu Daire Başkanlığı ekiplerince hattan 2 metrelik ağaç kökü olarak bilinen kunduz çıkarıldı. Ekipler tarafından detaylı kaynak temizliği ve isale hattı tamiri yapılarak hattaki tıkanıklıklar giderildi. İyileştirme ve temizlik çalışması neticesinde mahallede bulunan içme suyu deposuna sağlıklı su akışı sağlanmış oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karaağaç Mahalle Muhtarı Hüdayi Akada, “Kaynak başındaki hattımızdan 2 metre kunduz adı verilen ağaç kökü çıktı. Durumu MASKİ yetkililerimize bildirdik. Ekipler hemen duruma müdahale ederek sorunu giderdi. Çalışmaların sonunda su akışı daha verimli hale geldi. Mahallemize yaptığı yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ ekiplerimize teşekkür ederim. Allah Cengiz başkanımızı başımızdan eksik etmesin” dedi.

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