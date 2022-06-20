Somaspor'dan 2 takviye daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)- TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Somaspor, 2 takviye daha yaptı. Siyah-belyazlı ekip 3'üncü Lig temsilcisi Artvin Hopaspor'dan 26 yaşındaki defans oyuncusu Safa Ali Memnun ve Hendekspor'dan 27 yaşındaki forvet Berkay Ekici'yi renklerine kattı. Somaspor dış transferde daha önce Siirt İl Özel İdaresispor'dan 25 yaşındaki kaleci Mert Pala ve Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bartınspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Birdal'ı almıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2022-06-20 13:02:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.