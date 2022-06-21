Mesir Tabiat Parkına yoğun ilgi

"Suriye'ye insani yardım bir yıl daha uzatılmalı"

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Mesir Tabiat Parkı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği parkta ziyaretçiler günün yorgunluğunu atıyor.

Vatandaşlarının modern, mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşaması için projelerini hayata geçiren Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan Mesir Tabiat Parkı ile vatandaşlara keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan sunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği park, özellikle hafta sonu adeta dolup taşıyor. Şehre yakınlığı, aynı zamanda temiz havasıyla Mesir Tabiat Parkını tercih ettiklerini belirten vatandaşlar, burada verilen hizmetten de oldukça memnun. Doğayla iç içe alanlar oluşturmaya özen gösterdiklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de mesire alanlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

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