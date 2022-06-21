Manisa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/MANİSA, (DHA)MANİSA'da polis ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında adli dinleme kararı bulunan 10 şüpheliye yönelik bugün operasyon düzenledi. Operasyonda S.Y., R.A., G.T., R.G., Y.C., O.O., Y.U., B.A., F.V. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital malzemeler ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Doğan ÇİZMECİ
2022-06-21 19:20:37
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