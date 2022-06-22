Sarıgöl Devlet Hastanesinden vefa örneği Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hemşirenin adı görev yaptığı hastanede yaşatılacak

Sarıgöl Devlet Hastanesi yönetiminin aldığı karar ile Covid19 pandemisi nedeniyle vefat eden hemşire Ismahan Emirdağı’nın adı görev yaptığı hastanede yaşatılacak.

Covid19 pandemisi nedeniyle canını ortaya koyan sağlık çalışanlarından biri olan Ismıhan Emirdağı'nın adı görev yaptığı Sarıgöl Devlet Hastanesinde yeniden düzenlenen hemşire odasına verildi. Sarıgöl'de herkes tarafından sevilen, uzun yıllardır Sarıgöl Devlet Hastanesinde görev yapan Hemşire Ismahan Emirdağı'nın adının hastanede yaşatılacak olması başta mesai arkadaşları olmak üzere herkes tarafından memnuniyetle karşılandı.

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