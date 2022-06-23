Manisa’da motosiklet ve bisiklet park yerleri arttırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde kaldırımlara gelişigüzel motosiklet ya da bisiklet park edilmemesi amacıyla UKOME kararı doğrultusunda Motosiklet/Bisiklet Park Yeri çalışması başlattı.

UKOME’nin kararı doğrultusunda harekete geçen Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri şehir merkezinde motosiklet/bisiklet park yeri noktalarının arttırılması için çalışma başlattı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Manisa şehir merkezinde Seyfettin Bey Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 8 Eylül Caddesi, İbrahim Gökçen Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve İzmir Caddesi üzerinde çalışma yaptık. Yayaların yaya kaldırımlarından güvenli bir şekilde yürümeleri amacıyla bu caddeler üzerindeki özellikle paket servisi yapan işletmelerin ve vatandaşların kullanımı için UKOME’nin 09.06.2022 tarih ve 2022/51 sayılı kararına istinaden yol üzerlerinde uygun görülen noktalara Motosiklet/Bisiklet Park yerleri çalışmasına başlanmıştır. Bu çalışma ile motosiklet ve bisikletlerin yaya kaldırımına değil, tespit edilen bu park yerlerine park etmeleri sağlanarak, yayaların yaya kaldırımlarında güvenli bir şekilde yürümeleri amaçlanmaktadır” dedi.

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