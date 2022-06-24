Manisa'nın manevi mimarları gün yüzüne çıkarılıyor

Manisa'da “Geçmişten Geleceğe Manevi Değerlerimiz; Türbelerimiz” projesi çerçevesinde il genelinde bazı türbelerin çevre düzenlemesi ve yenilemesi yapılırken, yıllar içerisinde yok olan türbelerin de yerlerinin tespit edilerek bilgilendirme levhaları konulması için çalışma başlatıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Geçmişten Geleceğe Manevi Değerlerimiz; Türbelerimiz” projesi çerçevesinde Şehzadeler Kaymakamlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği bilgilendirme toplantısına katıldı. Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Sofuoğlu ve ilgililer katıldı.

Toplantının başında “Geçmişten Geleceğe Manevi Değerlerimiz; Türbelerimiz” projesinin amacı ve proje çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin Proje Birim Sorumlusu Ferhat Tunakan katılımcılara bilgi verdi. İl merkezi ve ilçelerdeki türbelerin durumuna ilişkin bilgi veren Tunakan, projeyle bazı türbelerin yenilendiğini, çevre düzenlemesinin yapıldığını, yok olan türbelerin yerlerinin de tespit edilerek oralara bilgilendirme levhalarının koyulacağının bilgisini verdi. Manisa'da inanç turizmini geliştirmek amacıyla proje çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda “Manisa’nın Manevi Değerleri Türbelerimiz” kitabının da hazırlandığını söyleyen Tunakan, kitapçık içerisinde türbelerin yerini gösteren haritaların da yer aldığını belirtti.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, özellikle türbelerin çevresinde ziyaret sırasında güzel görüntülerin olmasını amaçladıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Sofuoğlu da belediye olarak proje yapmış oldukları katkı ve çalışmalar hakkında bilgi vererek, projenin ilimize hayırlı olmasını dilediler.

Vali Yaşar Karadeniz ise yaptığı konuşmada geleceğe iz bırakma konusunda önce orada bulunan izlerin bulunup işlenmesi gerektiğini ifade etti. Proje çerçevesinde yapılan çalışmaların Manisa'daki kültür ve inanç turizmine büyük katkı sağlayacağını belirten Vali Karadeniz, yapılan çalışmanın hayırlı olmasını dileyerek emeğe geçenlere teşekkürlerini iletti.

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