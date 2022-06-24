Ortaköy Mesire Alanında lavantalar çiçek açtı

Yunusemre Belediyesi, Ortaköy Mesire Alanını lavantalarla doldurdu. Yaklaşık 7 dönümlük araziye dikilen lavantalar ile bölge rengarenk oldu. Bölgenin ekolojik, ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına katkı sağlayacak olan lavanta bahçesinde ilk hasat yaklaştı.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortaköy Mesire Alanında 7 dönümlük bahçeye dikilen 2 bin 600 adet lavanta, çiçek açtı. Alanın etrafında dikilen ıhlamur ve çınar fidanları da yemyeşil oldu. Dikilen lavantaların bölgeye renk kattığını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çiçek açan lavantaların yakın zamanda hasat edileceğini belirtti. Başkan Çerçi, “2014 yılından bu yana Yuntdağı’nda kırsal kalkınmayı destekleyen pek çok proje gerçekleştirdik. Bölgede ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çok çaba sarf ettik. Fidan dağıtımı, arıcılık, aşılama gibi çalışmalarımızla bölge üreticimizin yanında olduk. Şimdi de Ortaköy Mesire Alanımızın bulunduğu yerde lavanta bahçesi oluşturduk. Oluşturduğumuz lavanta bahçesinde 7 dönüm alana ekilen 2 bin 600 adet lavanta çiçek açtı. Alanın çevresine dikimini yaptığımız ıhlamur ve çınar fidanları da yeşerdi. Bölgedeki lavanta bahçemiz rengarenk oldu. Yapılan çalışmada emek veren mesai arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Bölge halkı yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.