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Hafızlık icazet belgelerini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan aldılar Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Manisa’da 11’i kız 44’ü erkek olmak üzere 55 hafızın icazet törenine katıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hafız olmak değil, hafız kalmanın şartlarını taşıyıp hafız ölmek önemli” “Mihraplarımız hafızlarla süslensin. Minberlerimiz hafızlarla süslensin. Kürsülerimizde hafızlar konuşsun”

İHA

Hafızlık icazet belgelerini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan aldılar Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Manisa’da 11’i kız 44’ü erkek olmak üzere 55 hafızın icazet törenine katıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hafız olmak değil, hafız kalmanın şartlarını taşıyıp hafız ölmek önemli” “Mihraplarımız hafızlarla süslensin. Minberlerimiz hafızlarla süslensin. Kürsülerimizde hafızlar konuşsun”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Manisa’da 11’i kız 44’ü erkek olmak üzere 55 hafızın icazet törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erbaş hafızların peygamberlerin varisi olduğuna dikkat çekerek, “Hafız olmak değil, hafız kalmanın şartlarını taşıyıp hafız ölmek önemli. Mihraplarımız hafızlarla süslensin. Minberlerimiz hafızlarla süslensin. Kürsülerimizde hafızlar konuşsun” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Manisa’da İl Müftülüğü ve Yunusemre İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı. Manisa ziyaretine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek başlayan Prof. Dr. Ali Erbaş daha sonra Millet Çarşısı Konferans Salonunda personel buluşmasına katıldı. Daha sonra Muradiye Kur’an Kursundan yetişen 11 kız öğrenci için Karaali’de yapılan Karaköy Kur’an Kursunda düzenlenen icazet törenine katılan Prof. Dr. Erbaş son olarak Yunusemre Belediyesi tarafından yapılan 4 minareli Meydan Camii’nde Karaköy Erkek Kur’an Kursundan hafızlıklarını tamamlayan 44 erkek hafız için düzenlenen icazet törenine katıldı. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, hafızlar ve vatandaşlar katıldı.

“Kur’anı Kerim en güzel ahlakı insanlığa öğretir”
Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kur’anı Kerim en güzel ahlakı insanlığa öğretir. Aşırılıktan, azgınlıktan her türlü kötülükten, yanlışlıktan sakındıran bir hayat rehberidir bir kılavuzdur Kur’anı Kerim. Kalbi, aklı iman eden ve insanı en doğru yola ileten kitaptır Kur’anı Kerim” dedi.

"Peygamber varisi olmayı en çok hak eden hafızlardır"
Konuşmasında hafızlara da seslenen Erbaş şunları söyledi: “Sevgili hafızlarımız ne mutlu sizlere. Sizler Kur’anı Kerimi koruyacaksınız ömrünüzün sonuna kadar. O’nu sadece korumakla kalmayacaksınız. Kur’anı Kerim’in ilkelerine vakıf olacaksınız. Ne buyuruyor, hangi ahlaki ilkeleri var, insanlığın kurtuluşu için hangi ilkeler getirilmiş onları öğrenip insanlığı Kur’ana davet edeceksiniz ömrünüz boyunca inşallah. Hafız olmak değil, hafız kalmanın şartlarını taşıyıp hafız ölmek önemli. Sizlerden ve bütün hafızlardan bunu bekliyoruz. Peygamber varisi olmayı en çok hak eden hafızlardır. Alimler peygamberlerin varisleridir. Hafızlar buna en çok layık olanlardır. Din kapısı hafızlıkla başlar. Siz de o kapıdasınız. Siz o kapıyı araladınız Elhamdülillah. Kapı size açıktır. Sizler ömrünüzün sonuna kadar inşallah tefsir alimi olmak, hadis alimi olmak, kelam amiri olmak, siyer alimi olmak ve benzeri alanlarda içinizden inşallah müftüler çıkacak, imamlar çıkacak, akademisyenler çıkacak. Bunu bekliyoruz sizlerden. Mihraplarımız hafızlarla süslensin. Minberlerimiz hafızlarla süslensin. Kürsülerimizde hafızlar konuşsun. İmam Hatiplerimizde hafız öğretmenlerimiz olsun, ilahiyat fakültelerimizde hafız doçentlerimiz, hafız profesörlerimiz olsun bunu istiyoruz biz. Hafızlarımız üzerinde büyük bir emek verildi öncelikle kendileri verdi bu emeği, en az 2 sene, 3 sene. Bu emek büyük bir hizmete, faydaya dönüşecek. O yüzden hafızlarımızı tebrik ediyorum. Hafızlarımızın hocalarını, ailelerini, annelerini, babalarını, sizleri tebrik ediyorum. Her birimiz büyük bir iftihar içerisindeyiz. İftihar etmek, güzelliklerle iftihar etmek, iyiliklerle iftihar etmek bizim taşıyacağımız bir duygu. Bu duyguyu taşımak önemli. Bu merasimimizin hayırlı olmasını, hafızlarımız için, şehrimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum.”
Yapılan konuşmaların ardından Karaköy Kur’an Kursundan yetişen 44 erkek hafıza icazet belgeleri Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından takdim edilirken, müftülük tarafından da hafızlara altın hediye edildi.

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