Salihli Adalaspor bünyesine karateyi ekledi

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Gelecek nesillere daha sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla, gençleri sporla buluşturmaya devam eden Manisa’nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi’ndeki Adalaspor Kulübü, bünyesine karate branşını ekledi.

Kulüp Başkanı Suat Pekçolak öncülüğünde yeşil sahalara geri dönen Adalaspor Kulübü, mahallede sporun daha çok yayılmasına sağlamak amacıyla bünyesine karateyi ekledi.

Karate branşının Adala Mahallesine ve kulübe hayırlı olmasını dileyen Pekçolak “Sporcu ordumuzu biraz daha genişleterek, büyüttük. Karatecilerimiz, kulübümüz adı altında yarışmalara katılacak. Adala’dan şampiyonlar çıkarmayı Allah bizlere nasip etsin” dedi.

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