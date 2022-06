Manisaspor yönetimi sessizliğini bozdu

Manisa'nın en büyük marka değeri olan Manisaspor'un yönetimi sessizliğini bozarak Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı tarafından yapılan açıklamaya cevap verdi.

Ümit Atlı Başkanlığındaki Manisaspor'un Yönetim Kurulu, Manisa FK'ya yönelik açtıkları ve devam eden davalar ve Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı’nın Manisaspor yönetimleri hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi.



"Sessizliğimizi bozmak zorunda kaldık"

Manisaspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere geçmiş dönem Manisaspor yönetimi tarafından açılmış olan isim hakkı davasıyla ilgili bugün Manisa ismini kullanan şahıs şirketi takım tarafından kamuoyunu aydınlatmak amacıyla basına bir yazı gönderilmiştir. Basına gönderilen yazıda Manisaspor adına açılmış birçok davadan sadece birisinin sonucunu açıklamak yerine hepimizi hayrete düşüren bir takım itham ve ifadeler kullanılmıştır. Mahkeme süreçleriyle ilgili olarak bu güne kadar sessizliğimizi korumuş, Yüce Türk yargısının vereceği kararları saygıyla bekleme kararı almıştık. Ne var ki kamuoyuna ilgili kulüpten bugün yapılan açıklamaya cevap yazmak ve bu konudaki sessizliğimizi bozmak artık kaçınılmaz oldu." denildi.

Manisaspor yönetimi tarafından açılmış olan isim hakkı davası ile ilgili bugün basında çıkan haberlerle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Manisa ismini kullanan şahıs şirketi takım tarafından kamuoyunu aydınlatmak amacıyla basına bir yazı gönderilmiştir. Basına gönderilen yazıda anlatılmak istenen, dava sonucunun dışında hepimizin hayretle okuduğu ifadeler yer almaktadır. Anlatılmak istenenin bir dava sonucu olması beklenirken, kendisi Manisalı olmayan, Manisa’ya damat kontenjanından 45 yıl önce gelip, hem makam sahibi hem futbol kulübü sahibi olmuş olan Engin futbol bilgili beyefendinin; çok daha farklı kelimeler ile Manisaspor camiasına hizmet etmiş, Manisaspor için dava açmış, yönetici, başkan ve Manisalıları itham altında bırakan sözleri ile farklı bir anlam yüklenmiş bize de cevap hakkı doğmuştur. Manisaspor adına açılmış bu davanın taraflarının, kendilerinin belediyeden devşirip kaç liraya alındığı kamuoyu tarafından bilinmeyen kendilerine ait şirket takımlarının çatısı altına girmek isteyip, giremeyenler tarafından açıldığını iddia etmiştir. Engin futbol tecrübesine sahip olan damat başkan vekili ile aynı çatı altında çalışmak gibi bir düşüncemiz, ne bizim ne de bizden önceki yönetici arkadaşların olmamıştır. Böyle bir beklentimizde, hevesimizde nefsimizi zorlamamıştır. Bizler bu memleketin sevdalılarıyız. Yalnız ve yanlış güçlünün yanında olmaktansa sevdamızın yanında olmayı tercih eden bizleri, kendilerine her yerde küfür etmelerine rağmen, yönetimine aldıkları kişilerle karıştırmaları bizlere en büyük hakarettir. Ayrıca başkanı ve başkan yardımcısı bile Manisalı olmayan, kayınpederleri yada ağabeyleri bir gün görevden giderse, Manisa’da yaşamayacak olan bu başkan ve başkan vekili arkadaşların bir diğer iddiasıda; Manisaspor’un hakkını arayanların rant peşinde olduğudur. Bu iddia kadar fıkra bir durum yoktur. Sosyal medyayı ve yıllardır sizleri takip eden Manisa kamuoyunun kimin nerden geldiğini, nerden ne rant elde ettiğini, geçmişini ve şuanki durumunu bildiğini, bildiğimiz için, sizin tabiriniz ile bu sözleri komik buluyoruz. Sevgili başkan vekili, Manisalı olmayan başkanı ve şirket takımındaki Manisalılara da bir sözümüz çoğunuz şanlı Manisaspor'u çocuklukta babanızın, abinizin omzunda izlediniz. 2. liglerde, 3. liglerde Tarzan olarak izlediniz ve çoğunuz şanlı Manisaspor’da yönetici olarak görev yaptınız. Belki de Manisaspor’un bu duruma düşmesinde en büyük pay sahibisiniz. Manisalı olmayan bu iki şahsın kulübüne hizmet ederken gücün ve iktidarın yanındasınız. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek sizi Manisaspor’a hizmet eden kişilere saygılı olmanız konusunda ikaz ediyor, kamuoyu önünde uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.



"Manisaspor küllerinden yeniden doğacaktır"

Açıklamada devam eden davalardan da bahsedilerek şunlara yer verildi: "Manisa Asliye hukuk mahkemesinde tazminat davası, Manisa Asliye Ceza mahkemesinde ceza davası, Manisa Asliye hukuk mahkemesinde tedbir davası ve Ankara Fikri Sınai Haklar mahkemesinde marka iptal davamız vardır. Ayrıca mevcut yerel mahkemelerin İstinaf ve Yargıtay süreçleri olacaktır. Hukuktan bi haber çaresizce kendilerini ispat etmeye çalışan, kulübümüzün taklitçileri renklerini yeşil beyazdan siyah beyaza çevirirken ve ismin Manisa BBSK’dan Manisa Futbol Kulübü’ne dönüştürürken neyi örnek almışlardır? Öncesinde hiçbir itirazımızın olmadığı Belediyespor isminde de Manisa ibaresi vardır. İtirazımız renkleri ile birlikte tarihi Çınar'ımızı şahsi menfaatlerine alet etmeleridir. Yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada kulüp isim ve logolarının karıştırıldığına dair binlerce örnek mevcuttur. Bunlar mahkemede de delil olarak sunulmuştur. Değerli Manisalıların malumu olduğu gibi beklediğimizden farklı karar çıkmış olsa da istinaf ve Yargıtay süreçlerinde adaletin tecelli edeceğinden hiç bir şüphemiz yoktur. Adaletten kaçmak isteyenler her fırsatta kendilerini haklı gösterme çabası içerisine girmesi çaresizliklerinin bir göstergesinden ibarettir. Kulübümüz hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tekraren söylemek isteriz ki adalet tecelli edecektir. Yapılan açıklamada başkan vekili, cuma günü yapılan duruşma ile davanın son bulduğunu söylemiş ancak süreç tüm hızıyla devam ediyor. Anlaşılan o ki başkanı yanlış yönlendiriyorlar. Devam eden davaları merak ederse UYAP sistemi veya edevlet üzerinden takip edebileceğini hatırlatırım. Kim ne yaparsa yapsın. Kim ne düşünürse düşünsün Manisaspor bir gün küllerinden yeniden doğacak. Buna inanan Manisaspor sevdalıları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yaşasın Manisaspor."



Engin Anlı ne demişti?

Manisaspor Yönetim Kurulunun cevap verdiği Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı ise yaklaşık 2 yıldır süren davanın ardından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok iyi biliyoruz ki bu dava; Manisa FK çatısı altına giremeyenler, bu temiz isimden nemalanamayanlar tarafından rant kapısı olarak gördükleri kulübümüzün kapısının yüzlerine sertçe kapatılmasından ötürü açılmıştır. Bizim tek üzüldüğümüz nokta kendilerine çıkar elde edemeyince Manisa FK Manisaspor düşmanlığı yaratıp bu zehiri şehire zerk etmeye çalışmalarıdır. Bu anlayışla ne yazık ki Manisapsor'u safiyene duygularla seven taraftarların o saf duygularını kendilerine kalkan olarak kullanmışlardır."

