Turgutluspor'da kongre günü

TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulu yarın yapılacak.
Turgutlu 7 Eylül Spor Salonu'ndaki kongre saat 21.00'de başlayacak. Kongrede başkanlığa aday olacağını resmen açıklayan asbaşkan Bülent Daşkan üyelere seslendi. Daşkan, "Olağan genel kurulda alınacak kararlarla alakalı üyelerimizin yüksek katılımını rica ediyorum. Değerli kongre üyelerimizi genel kurula katılarak kulübümüze sahip çıkmaya, gelecekteki güzel günlere katkı sunmaya çağırıyorum. Camiamızı coşku, heyecan, birliktelik içerisinde görmek kulübümüzü başarıya ulaştırmak en önemli güç olacaktır. Kulübümüzün tüm bileşenlerinden fikir alışverişinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu DHA
2022-06-27 15:53:25
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