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Manisa'da yürütülen proje sayesinde 442 kişiye istihdam sağlandı Manisa Otomotiv Öncelikli Nitelikli Eleman Hamlesi Projesi ile 442 kişiye istihdam sağlandı

İHA

Manisa'da yürütülen proje sayesinde 442 kişiye istihdam sağlandı Manisa Otomotiv Öncelikli Nitelikli Eleman Hamlesi Projesi ile 442 kişiye istihdam sağlandı

Manisa Valiliği tarafından yürütülen, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme programında Manisa Otomotiv Öncelikli Nitelikli Eleman Hamlesi Projesinde 442 kişiye istihdam sağlayan firmalara Vali Yaşar Karadeniz tarafından plaket verildi.
Sanayisi ile Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olan Manisa’da 6’sı işletme aşamasında, 2’si alt yapı aşamasında olmak üzere toplam 8 organize sanayi bölgesi bulunuyor. 4 bine yakın da işveren barındıran Manisa; ürettiği kaliteli sanayi ürünleriyle markalaşmaya başlayan, dünyada tek noktada en fazla beyaz eşya ve televizyon üretilen şehir unvanına da sahip. Güçlü bir sanayi alt yapısı bulunan Manisa’da elektrik elektronik, otomotiv yan sanayi, makine kalıp, tekstil ve tarıma dayalı sanayi gibi farklı sektörlerde de nitelikli eleman ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor
Birçok sektörde faaliyet gösteren, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan yerli ve yabancı yatırımcıya uzun yıllardır ev sahipliği yapan Manisa’da Vali Yaşar Karadeniz’in öncülüğünde sanayicinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere önemli çalışmalar yürütülüyor.
Bu çalışmalardan birisi olan, Manisa Valiliği tarafından yürütülen ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Manisa Otomotiv Öncelikli Nitelikli Eleman Hamlesi Projesinde farklı sektörleri kapsayan kurslar açılarak dezavantajlı bireyler ve kadınlar başta olmak üzere gençlerden oluşan toplam 442 kişinin istihdamı sağlandı.
Projeye iştirakçi olarak katılan ve istihdam sağlayan firma temsilcileriyle bir araya gelen Vali Karadeniz, firmalara teşekkür etti.
Güçlü bir sanayisi bulunan Manisa’da birçok firmanın eleman bulamamaktan şikâyet ettiğini ve bu konuda asıl üzerinde durulması gereken hususun firmaların ihtiyacına göre nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlamak olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, mesleki eğitim liselerinde açılan bölümlerin sanayicinin ihtiyaç duyduğu alanlara göre planlanması gerektiğini de söyleyerek proje dahilinde istihdama katkı sağlayan firmalara teşekkür etti.
Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra Manisa Otomotiv Öncelikli Nitelikli Eleman Hamlesi projesine iştirakçi olarak katılan Narkonteks Tekstil Aş., Halsan Halı Tic. A.Ş., Freesia Tekstil San Ve Tic. Ltd. Şti, Tayra Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Norm Holding ve Vergo Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. firmalarına plaket verdi.
Soma ve Kula’da Halk Eğitim Merkezlerinde Tekstil Atölyeleri, Salihli ve Turgutlu Halk Eğitim Merkezlerinde Tasarım Atölyelerinin kurulduğu projede ayrıca 31 adet kurs açılarak 5 bin 321 saat süren eğitim sonunda 472 kişi eğitimlerini başarı ile tamamladı. Eğitimde ayrıca 10 kişi tasarım alanında eğiticilerin eğitimi, 60 kişi de ileri ve temel seviyede CAD/CAM eğitimi aldı.

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