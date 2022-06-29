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Manisa'da petrol heyecanı devam ediyor Bölge halkı, petrol arama çalışmalarının başlamasını bekliyor

İHA

Manisa'da petrol heyecanı devam ediyor Bölge halkı, petrol arama çalışmalarının başlamasını bekliyor

Zeytin bahçesini sulama amacıyla açtığı sondaj kuyusundan siyah ve yanıcı maddeye rastlayan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğünün incelemesi sonrası maddenin yüzde 6’sının kaliteli petrol olduğunu söyleyen arazi sahibi Mustafa Yüksel, “Çok heyecanlıyız. TPAO’ya 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Çalışmaların kısa sürede başlayacağını düşünüyoruz” dedi.
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi Dibek Dağı eteğindeki Mustafa Yüksel’e ait zeytin bahçesinde, 28 Mayıs Cumartesi günü su bulmak için 204 metreden açılan sondajdan yanıcı siyah madde çıktı. TPAO yetkilileri tarafından alınan numunelerin yüzde 6’sının petrol, yüzde 94’ünün su olarak açıklanması üzerine bölgede heyecan yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Arazi sahibi Mustafa Yüksel, alandaki çalışmaların kısa sürede başlayacağını düşündüklerini ve çok heyecanlı olduklarını belirtti.

"İnşallah çok güzel bir sonuç elde ederiz"
Yüksel, “Zeytin ve badem bahçelerimizi sulamak amacıyla açtığımız sondaj kuyusundan siyah bir maddeye rastladık. Kokusu petrol gibiydi. Denememizde maddenin yanıcı olduğunu fark ettik. TPAO yetkilileri maddeden numune aldı ve bunun neticesinde maddenin yüzde 6’sının kaliteli petrol olduğu anlaşıldı. TPAO’ya 5 yıl süreyle ruhsat verildi. Çalışmalarla ilgili işlemlerin devam ettiğini duyduk. En kısa zamanda çalışmaların başlayacağını düşünüyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Bahçelerimizi sulama amacıyla sondaj yaptığımız için su bulmayı bekledik. Siyah sıvı çıkınca karamsarlığa düştük çünkü petrol olduğunu anlamadık. Petrol olduğu anlaşıldığından dolayı büyük bir heyecan var. İnşallah çok güzel bir sonuç elde ederiz. Devletimiz, milletimiz için inşallah hayırlı olur” diye konuştu.

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