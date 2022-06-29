Yunusemreli kadınların eserleri görücüye çıktı

Yunusemre Belediyesi Mareşal Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim alan kursiyerler, yaptıkları ürünleri yılsonu sergisinde görücüye çıkardı.

Yunusemre Belediyesi Mareşal Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında kurs gören hanımlar, İlçe Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri rehberliğinde eğitimleri süresince birbirinden güzel ürünler ortaya çıkardı. Moda tasarım ürünleri, iğne oyası, el sanatları, takılar, çeyizlik ürünler, kına örtüleri ve tabloları, Mareşal Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali’nde sergileyen kursiyerlerin eserleri beğeni topladı. Okumayazma kursiyerlerinin de katıldığı, 36 yaş arası oyun odası etkinliklerinin de yer aldığı sergide, pek çok ürün ziyaretçilere sunuluyor. Kursiyerler, kendilerine böylesine güzel imkânlar sunduğu için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

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