Acil servis çalışanlarına iletişim ve empati eğitimi

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Acil Servis Çalışanları için Multidisipliner Yaklaşım” paneli Turgutlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi.

Turgutlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastaneleri ile Ağız ve Diş sağlığı Merkezleri Acil Servislerinde görev yapan hemşire, güvenlik görevlileri ve hasta karşılama personellerine 'Merhamet yorgunluğu ve psikolojik dayanaklılık' ile 'Acil serviste uygulanabilir iletişim yöntem ve teknikleri' örnek vakalar ile derlenerek aktarıldı.

Çeşitli şikayetlerle acil servislere başvuru yapan hastalara iletişim ve empati odaklı sağlık hizmeti sunulabilmesi ve buna bağlı olarak hizmet sunumunda oluşabilecek Beyaz Kod (Sağlıkta Şiddet) vakalarının önüne geçilebilmesi adına hazırlanan panelin, moderatörlüğünü de yapan Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında görev yapan Prof. Dr. Erol Özmen tarafından 'Acil serviste iletişim', 'Sağlıkta şiddeti önlemek için gereken iletişim yöntemleri', Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görev yapan, Doç. Dr. Sevgi Nehir tarafından 'Merhamet yorgunluğu ve psikolojik dayanaklılık' başlığı altında stresle başa çıkabilme yöntemleri de aktarıldı. Öğleden sonraki oturumda ise Merkezefendi Devlet Hastanesinde görev yapan Uzm. Dr. Çağdaş Can tarafından acil servislerde yaşanmış olayların anlatıldığı 'Acil serviste kavga etmek istiyorsanız seçmeniz gereken 12 yol' konusunu katılımcılara anlattı.

Panel bitiminde düzenlenen kapanış töreninde katılımcılara Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen katılım belgeleri verilerek, eğitimcilere Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. Erol Karaca, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Özşahin tarafından teşekkür plaketleri taktim edildi.

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