Turgutluspor görev dağılımını yaptı

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TURGUTLU (Manisa), (DHA) TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'da önceki gün yapılan olağan kongrede göreve gelen Bülent Daşkan başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımını yaptı.

Kırmızı-siyahlıların ilk yönetim toplantısında mali ve hukuk işlerinden sorumlu asbaşkanlık görevine Cüneyt Bulman, basından sorumlu asbaşkanlığa Tarık Kayabaş, genel sekreterliğe Şükrü Eğilmez, futbol şube sorumluluğu görevine Hasan Eğilmez, muhasip üyeliğe Ali Hikmet Nasuhoğlu, tesis sorumluluğuna İbrahim Gökdere, taraftar sorumluluğuna Kadir Şakar, altyapı sorumluluğuna ise Burhan Gündüz geldi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu DHA

2022-06-30 12:16:35



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