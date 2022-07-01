Muhtarlar hayat kurtaracak Manisa’da ‘Hayat kurtarmakta bizde varız’ projesinde ilkyardım eğitimi alacak olan muhtarlar köylerde ambulans gelene kadar yaralı veya hastalara ilk müdahale konusunda eğitim alacak

Manisa Valiliği koordinesinde, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa 112 Acil Çağrı merkezi ve Yunusemre Muhtarlar Derneğinin ortak projesi olan ‘Hayat kurtarmakta biz de varız’ projesinin tanıtımı yapıldı. Projede ilkyardım eğitimi alacak olan muhtarlar köylerindeki hasta ve yaralılara sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yaparak hayat kurtaracak.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı projeleri arasında kabul edilen ve desteklenmeye hak kazanan ‘Hayat kurtarmakta bizde varız’ projesinin tanıtımı Manisa 112 Acil Çağrı Merkezinde yapılan toplantıyla gerçekleştirildi. Manisa Valiliği koordinesinde Manisa İL Sağlık Müdürlüğü, Manisa 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Yunusemre Muhtarlar Derneği’nin paydaş olduğu projede Manisa genelindeki tüm muhtarlara ilkyardım eğitimi verilecek. Toplantıya Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Akkuş, Manisa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Tekin Güzel, Manisa 112 Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, Proje koordinatörü ATT ve İlkyardım Eğitmeni Emine Özdemir, Manisa Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve muhtarlar katıldı.



“Sahadaki muhtarlar sertifikalı ilkyardımcı olacak”

Proje hakkında bilgi veren Manisa 112 Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, “Manisa’daki bütün muhtarlarımızın ilkyardım eğitimi alması ve sertifikalı ilkyardımcı olması adına bir adım attık. Paydaş kurumlarımızın desteğiyle programımızı başlattık. Bu süreçten sonra Manisa’da bulunan bütün muhtarlarımız toplam bin 200 kişi sertifikalı ilkyardımcı olacak. Muhtarlar bizim elimiz ayağımız, sahadaki, ambulans ulaşana kadar olay yerindeki kurtarmaktaki personelimiz. Ambulans ulaşana kadar hastaya, yaralıya yapacakları en küçük bir hareketle hastanın yaralının yaşamda kalmalarını, hayatını sürdürmelerini artıracaktır diye biz bu adımı attık. Ağustos ayında programımızı başlatıyoruz. Artık sahadaki muhtarlarımızın hepsi sertifikalı ilkyardımcı olacak” dedi.



“Türkiye’ye örnek olur inşallah”

Türkiye’nin bir afetler bölgesi olduğunu kaydeden Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, “Ülkemiz maalesef, afetleri, olayları ve kazaları bolca olan bir ülke. Dolayısıyla bu kaza anında ilkyardım çok çok önemli. Birçok insanımızı ilk müdahaleyi zamanında yapamadığımız ya da yanlış yaptığımız için kaybediyoruz. Dolayısıyla ilk müdahale çok önemli. Mutlaka bilgili, ehil kişilerin müdahale etmesi gerekiyor ya da etmemesi gerekiyor. Bazen çok acil müdahale etmek gerekebilir mesela boğulma ve boğaza bir parça kaçması gibi. Bundan hareketle insanlarımızın aslında sadece muhtarlarımızın değil hepimizin ilkyardım eğitiminden geçirilmesi gerekiyor. Allah korusun bir olay veya kazayla muhatap olabiliriz. Dolayısıyla anında 112 gelinceye kadar müdahale etmek gerekir. Bundan hareket ederek mahallelerimizde, kırsalda ilk müdahaleyi muhtarlarımız yapıyor. Onların bu konuda bilgili olması gerekiyor. Bu proje böyle ortaya çıktı. Emine Özdemir kardeşimizin koordinesinde olacak. Projenin çok yararlı olacağına inanıyorum. Türkiye’de bir ilk. Manisa’da bin 200 muhtarımız eğitimden geçecek veya birinci azalar eğitimden geçecek. Çok yararlı ve insani bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimin insanlarımıza yararlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız günler diliyoruz temennimiz budur ama bu kazalar da hayatın bir parçası. Bu kazaları insanlarımızın en az zararla atlatması çok önemli. İnşallah insanlarımıza yararlı olur ve Türkiye’ye de örnek olur” diye konuştu.



“Hayat kurtarma adına çok önemli”

Projenin mimarı olan ve 2. kez projesi desteklenmeye hak kazanan Manisa Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ise proje hakkında şunları söyledi: “Bizim bakanlık tarafından onaylanan ikinci projemiz. Türkiye’de ilk kez gerçek manada muhtarlara yönelik eğitimli, uygulamalı ve sertifikalı bir projenin içinde olmaktan da gurur duyuyoruz. Muhtarlar sahadaki devletimizin ilk kurumu. Vatandaşın ilk başvurduğu kişi. Gelinen sonuçta herkes anladı ki muhtar çok önemli. Seçilen muhtarın olaylara ne kadar hız kazandırdığını hepimiz görüyoruz. İlkyardımda da muhtarın olması çok önemli. Hele hele yapılacak olan olay anında yakınların yapacakları yanlış müdahaleye muhtarın o sırada bilgisiyle müdahale etmesi hayat kurtarmakta da çok etkili olacak. Hele hele uygulamaların içine dahil olup, sağlık ekipleri gelene kadar muhtarın orada olacak olması hayat kurtarma adına çok önemli. Çok kısa bir an hayata tutunma anı. Paydaş kurumlarımızla tüm bunları düşünerek bu projeyi hayata geçiriyoruz. Ülkemize de örnek olacak. Umarım ülke genelinde de tüm muhtarlar buna dahil olurlar. İlkyardımın ne kadar önemli olduğunun farkındalığının artması için bu projenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.”



“Amacımız herkese ulaşabilmek”

Projenin toplam 8 ay süreceğini anlatan Proje Koordinatörü ATT ve İlkyardım Eğitmeni Emine Özdemir, 17 ilçedeki 1200 muhtara eğitim vereceklerini “Eğitimlerimize 1 Ağustos itibariyle başlayacağız. Mart ayında da bitecek. Eğitimler iki gün toplamda 16 saat sürecek bir eğitim. Hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim. Eğitim tamamlandıktan sonra yapacağımız sınavda başarılı olan muhtarlarımıza sertifikalarını ve ilkyardımcı kimlik belgelerini vereceğiz. Amacımız herkese ulaşabilmek. Ben 15 yıldır 112 Çağrı Merkezinde çalışıyorum. Pek çok muhtarımızla telefonda görüşme şansına sahip oldum. Bir şey istediğimizde, söz konusu insan olunca hepsi elini taşın altına koymaya çalışıyor. Bir yandan da ilkyardım eğitmenliğim var. 7 yıldır da eğitimler veriyorum. İlkyardım olunca herkes farklı bir açıdan bakıyor. O yüzden bu konuda muhtarlarımızın bize destek olacağına inanarak yola çıktık. İnşallah biz muhtarlarımızla başladık amacımız herkese ilkyardım eğitimi verebilmek.” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı muhtarların seçimle gelen kişiler olduğunu belirterek projenin sürdürülebilir ve devamlığı için yeni seçilen muhtarlara da bu eğitimin verilmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.