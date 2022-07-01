Başkan Hızlı’dan LGS şampiyonlarına tebrik

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı Liselere Giriş Sınavında 500 tam puan alan ve Türkiye Şampiyonu olan 6 öğrenciyi ve öğretmenlerini başarılarından dolayı kutladı.

Açıklanan LGS sonuçlarına göre Manisa’da 500 tam puan alan 6 öğrenci Türkiye Şampiyonu oldu. Soma Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ece Naz Akkaya, Demirci Ziya GökalpNurettin Kelem Ortaokulu’ndan Barış Mert, Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy Ortaokulu’ndan Elif Ceyda Uyar, Salihli’de Özel Salihli Koleji Ortaokulu’ndan İbrahim Selçuk, Özel Turgutlu Bilgikent Ortaokulu’ndan Nehir Bedirhanoğlu ve Berra Adıgüzel LGS’de tam puan alan öğrenciler oldu.

Manisa adına alınan bu başarılı sonuçlardan mutlu olduklarını dile getiren AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, “Öncelikli olarak sınava giren tüm öğrencileri tebrik ederim. İlçelerimizden gelen bu başarılı haberler bizleri gururlandırdı. Manisa olarak 6 öğrencimizin tam puan alarak şampiyonlar arasında olması bizleri mutlu etti. Manisa’nın eğitim, spor ve sanattaki başarıları her geçen gün artmakta ve bu sonuçlar bizleri gururlandırmaktadır. Bundan sonraki süreç onların doğru tercihi ve güzel bir eğitim öğretim hayatı. Bu başarılarını inanıyorum ki lise ve sonrası için de sürdüreceklerdir. Tüm öğretmenlerimizi, müdürlerimizi çocuklarımızı en iyi şekilde sınava hazırlayan velilerimiz tebrik ederim. Bilmelerini isterim ki bizler onların her zaman tüm ihtiyaçlarında yanlarındayız.” dedi.

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