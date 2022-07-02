Salihli’de zabıta ekipleri bayram öncesi stok denetimi yaptı

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyette bulunan marketlerde Kurban Bayramı öncesi stok denetimi yaptı.

Son günlerde yağ, şeker ve un gibi ürünlerin satışına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilçe genelindeki marketlerin reyonlarını ve depolarını denetledi.

Başta zincir marketler, yerel marketler ve gıda satışı yapan iş yerlerinde uygulama gerçekleştiren ekipler, özellikle depoları kontrol ederek stokçuluk ile ilgili denetimler yaptı. Denetimlerde, marketlerin depolarında stokçuluk ile ilgili herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

Vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerin büyük bir titizlikle yapıldığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli Belediyesi olarak denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz, vatandaşlarımızın cebine göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

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