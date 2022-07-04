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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesi yaz etkinliklerinde keyifli anlar yaşattı

İHA

Şehzadeler Belediyesi yaz etkinliklerinde keyifli anlar yaşattı

Şehzadeler Belediyesi Yaz Konserleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro Mehter Konseri ve Ses Ver Sus Acepella Grubu'nun konserlerine ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar etkinliklerde keyifli saatler yaşadı.
Şehzadeler Belediyesi Yaz Konserleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro'da ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklerde sinema gösterimleri, konserler, sihirbazlık ve kukla gösterileri gibi çeşitli etkinlikler vatandaşlar ile buluşturuluyor. Haziran ayı boyunca devam eden etkinliklerde son olarak Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı konseri ve Türkiye'nin en çok sevilen grubu olan Ses Ver Sus grubunun konseri gerçekleştirildi.
Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı konserinde Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro, kahramanlık marşları ile inledi. Amfi Tiyatroya gelen vatandaşlar hep bir ağızdan, Şanlı Türk Bayrakları ile Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımına eşlik ettiler.
Etkinliklerin son ayağında ise Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro, Türkiye'nin en çok sevilen grubu olan Ses Ver Sus Grubu'nun seslendirdiği güzel parçalarla şenlendi. Amfi Tiyatro'yu dolduran vatandaşlar Ses Ver Sus ile keyifli anlar yaşadı.

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