Manisa’da çevreyi korumak amacıyla yeni tedbirler görüşüldü

Manisa’da su kirliliğine yol açan işletmeler ve hafta sonu meydana gelen yangınla ilgili uygulanan cezalar ile bu tip olayların tekrar etmemesi amacıyla alınacak yeni tedbirler Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda görüşüldü.

Manisa’da çevre kirliliğine yol açan işletme ve kişiler ile hafta sonu meydana gelen yangınla ilgili Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, atık suların kanallara deşarj edilerek su kirliliğine sebebiyet verilmesi ve hafta sonu bir tesiste yaşanan yangınla ilgili uygulanan cezalara ilişkin konular görüşülerek bu tür olayların yeniden yaşanmaması amacıyla alınacak olan yeni tedbirler karara bağlandı.

Vali Karadeniz toplantıda, çevreyi korumak amacıyla alınacak yeni tedbirleri görüşerek karara bağladıklarını belirterek, çevre kirliliğine sebebiyet veren kişi ve kurumlarla ilgili gerekli cezai işlemlerin de uygulanmaya devam edeceğini ifade etti.

Toplantıya; Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melik Kara, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Funda Karaboran, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve ilgililer katıldı.

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