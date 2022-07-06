Yunusemre'nin projesi ödül kazandı

Yunusemre Belediyesi peyzaj projesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasında ilk 3’e girerek ödül aldı. Yunusemre Belediyesi bu ödül ile 100 bin lira hibe elde etti.

Yunusemre Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 26 madde görüşüldü. Toplantıda Yunusemre Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında “Yeşil Şehirler Projelerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü’nün imzalanması ve kazanılan nakdi ödülün kabulü ve kullanılması adına hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden iki adet hasta nakil aracının hibe yolu ile edinilmesi ve alınacak hasta nakil araçları ile ilgili protokol, her türlü iş ve işlemleri yaptırmak üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. Ağustos ayı meclis toplantısının 2 Ağustos Salı günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

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