Manisa BBSK’nın potada transfer hamlesi devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, alt yaş kategorilerinde mili takım formasını giyen ve geçen sezonu OGM Ormanspor’da tamamlayan Yiğit Baran Sarıkaya’yı kadrosuna kattı.

20222023 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında son olarak OGM Ormanspor forması giyen Yiğit Baran Sarıkaya’yı transfer etti. 1999 doğumlu olan, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebilen Sarıkaya, yeşilbeyazlı ekip ile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Yiğit Baran Sarıkaya kimdir?

4 Aralık 1999 doğumlu olan Yiğit Baran Sarıkaya, profesyonel kariyerine altyapısında yetiştiği TED Ankara Kolejliler’de başladı. 20162017 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde 18 maça çıkan Sarıkaya, 2.1 sayı ve 2.8 ribaund ortalamaları tutturdu. 20172018 sezonunda bu kez TBL’de TED Ankara Kolejliler formasıyla geçiren genç oyuncu, 17 maçta forma giydi. 20182019 ve 20192020 sezonlarında Ankara ekibi ile TB2L’de forma giyen Yiğit Baran Sarıkaya, 2020 yazında bir başka Ankara takımı OGM Ormanspor’a transfer oldu. 20202021 sezonunda Basketbol Süper Ligi’ne OGM Ormanspor forması ile geri dönen Sarıkaya, 14 lig maçında 3.9 sayı ve 1.4 ribaund ortalamaları ile mücadele etti. 20212022 sezonunda da OGM Ormanspor formasıyla TBL’de mücadele eden Yiğit Baran Sarıkaya, forma giydiği 31 maçta 8.6 sayı, 5.6 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalamayı başardı. Yiğit Baran Sarıkaya, 20222023 sezonu öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile sözleşme imzaladı.

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