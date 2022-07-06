Akhisar jandarması sayesinde iki önemli eser ele geçirildi

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda Kütahya'da Roma döneminden kalma bir heykel, Kırıkkale'de el yazması bir Kur'anı Kerim ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından icra edilen istihbarı çalışmalar neticesinde iller arasında yapılan haber bildirimleri ile 26 Haziran tarihinde Kütahya'da 1 adet Roma döneminden kalma heykel, 5 Temmuz tarihinde ise Kırıkkale'de 1 adet Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen el yazması Kur'anı Kerim'in ele geçirilmesi sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.