Kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

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Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yeşilkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli istikametine giden M.Ö. (69) idaresindeki plakasız sepetli motosiklet ile aynı yöne giden H.S.'nin (60) kullandığı 45 KA 0274 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosikletin sürücü M.Ö., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-07-06 18:02:34



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