Somaspor'da Yavuzhan Keleşoğlu imzaladı

SOMA, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor, sol bek transferini bitirdi. Somaspor son olarak Hendekspor forması giyen Yavuzhan Keleşoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Soma'ya gelen Yavuzhan resmi sözleşmeye imza atıp, siyah-beyazlı formayı giyerek poz verdi. Bucaspor altyapısında futbola başlayıp Galatasaray altyapısına transfer olan 27 yaşındaki oyuncu; Şanlıurfanspor, Fatih Karagümrük, Bugsaş, İstanbulspor, Anagold 24Erzincanspor, Ofspor ve Hendekspor takımlarında görev yaptı. Yavuzhan geçen sezon Hendekspor'da 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 23 müsabakaya çıktı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ
2022-07-08 10:13:33
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