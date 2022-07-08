Manisa FK'da Sadi Karaduman yol ayrımında

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MANİSA, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde stoper Sadi Karaduman yol ayrımına geldi. Deneyimli defans oyuncusunun yeni sezon öncesi kamp kadrosunda yer almadığı öğrenildi. Teknik ekibin planları içinde bulunmayan Sadi'nin Spor Toto 1'inci Lig'den başka takımlarla görüşmelere başladığı vurgulandı. Geçen sezon başında GZT Giresunspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, Manisa FK forması altında 30 lig maçına çıkmıştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-07-08 10:17:02



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