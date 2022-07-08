Vali Karadeniz “Meslek Liseleri nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyor”

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Meslek Liseleri’nin nitelikli eleman ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Salihli’yi ziyaret eden Vali Karadeniz, ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı. Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Salihli OSB’nin idari hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri İle Salihli OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Salihli Organize Sanayi Bölgesi faaliyetleri ve endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesisi hakkında bilgi verilen toplantıda, 2021 yılı Yeminli Mali Müşavir Raporu, 2021 yılı Denetçi Raporu ve 2022 yılına ait güncel durum değerlendirmesi yapıldı.

Salihli OSB’de üretim yapan firmaların başta AB ülkeleri olmak üzere ABD, Mısır, Avusturalya, Malezya ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptığını belirterek, alınan kararların Salihli için hayırlı olmasını temenni etti.



“Meslek Liseleri çok önemli”

Vali Yaşar Karadeniz, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Okulda hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan atölyeleri ve materyalleri inceleyen Vali Karadeniz, okulda sanayici ile birlik içinde güzel bir çalışma yaptığına dikkat çekerek “Sanayi de temel problemlerinden biri yeterince nitelikli eleman bulunmaması. İhtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacını da meslek liselerimiz aracılığıyla karşılıyoruz. O yüzden özellikle bir sanayi şehri olan ilimiz için meslek liselerimiz son derece önemli. Yapılan bu çalışma Salihli’yi nitelikli eleman yetiştirme konusunda birkaç adım öne geçirecektir. Hayırseverlerimize eğitime sağladıkları önemli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette Vali Karadeniz’e, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve yetkililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.