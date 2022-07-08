Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, bayram tatili nedeniyle arefe gününde belediye birimlerinde çalışan personeli ile bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Kayda, Belediye Yemek Salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan personeli ile sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Salihli Belediyesi’nin tüm çalışanları ile birlikte büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Kayda, “Değerli mesai arkadaşlarım, bayram tatili nedeniyle arefe gününde sizlerle bir araya geldik. Salihli’mize hizmetle geçen 8 yılda güzel şehrimize birçok proje kazandırdık ve bunları sizlerle birlikte başardık. Belediyemize bağlı tüm birimlerde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden ve samimi yol arkadaşlıklarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyorum. Uzun bir aradan sonra bayram coşkusunu yeniden sevdiklerimiz ile birlikte yaşayacağız. Bayram tatili nedeniyle yola çıkacak olan mesai arkadaşlarımla hayırlı yolculuklar diliyor, trafik kurallarına mutlaka uymalarını istiyorum. Belediyemizin bütün birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarıma sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayram tadında günler diliyorum” dedi.

Salihli Belediyesi Yemek Salonunda düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, belediye daire müdürleri ve personelleri katıldı.

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