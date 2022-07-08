Yunusemre ekipleri bayramda da vatandaşın hizmetinde

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kurban Bayramı öncesi şantiyede ve belediye binasında bulunan belediye personeli ile buluşarak bayramlaştı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kurban Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaşarak tüm çalışanlarına hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkan Çerçi’ye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri eşlik etti. Başkan Çerçi ilk olarak şantiyede çalışan personel ile beraber kahvaltı yaparak bayramlaştı. Ardından belediye binasına geçen Çerçi, burada bulunan personeli ile de bayramlaştı. Başkan Mehmet Çerçi, “Belediye personelimize aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Bu bayramda belediye olarak tüm ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız” dedi.

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