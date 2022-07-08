Kurbanlık satmaya giderken kaza yaptı

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yetiştirdiği kurbanlık hayvanları satmak için traktörüyle kurban pazarına besici kaza yaptı. Şarampole devrilen traktördeki sürücü hafif şekilde yaralandı.

Alaşehir ilçesine bağlı Horzumalayaka Mahallesi’nde oturan H.K. (65) yetiştirdiği kurbanlıkları satmak için Alaşehir’e giderken mahalle yolunda 45 DT 328 plakalı traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybedince aracıyla birlikte şarampole uçtu. Kazada hafif yaralanan H.K., Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yanında bulunan yolcu F.E. (58) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.