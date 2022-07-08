Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde motosikletin yaban domuzuna çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

Kaza, AlaşehirSalihli yolu Köseali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Salihli yönüne gitmekte olan T.N.A. (21) idaresindeki 45 AGR 310 plakalı motosiklet, bir anda yola fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atıp devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.