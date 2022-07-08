Şehzadeler'de mini konserli bayramlaşma

Kurban Bayramı nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye kreşinde eğitim gören minik öğrenciler ve belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan Çelik, Şehzadeler ailesi olarak bayrama kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederken, bayramlaşma sırasında belediye çalışanı verdiği mini konserle kulakların pasını sildi.

Kurban Bayramı nedeniyle başlayacak bayram tatili öncesinde son mesai gününde Şehzadeler Belediyesi’nde bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye kreşinde eğitim gören minik öğrenciler ve belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Çelik’e, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas, Atilla Efendioğlu, Haşim Yener Bilir, Fatih Baybatur, Bilal Demir ve Ahmet Songüler de eşlik etti. Başkan Çelik, kreş öğrencilerine çeşitli hediyeler vererek, bayramlarını tebrik etti. Personel bayramlaşmasında ise renkli anlar yaşandı. Sesinin güzelliğiyle bilinen bir personel Başkan Çelik'e söylediği Türk Sanat Müziği eseri ile kulakların pasını sildi.

Kurban Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çelik, “Kurban Bayramı’nın kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini, milletimizin ve tüm İslam aleminin yakınlaşmasına vesile olmasını, insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayram süresi boyunca görevli olan tüm personele çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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