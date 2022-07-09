Somasporlu Ali Akkuş Çorum FK'ya gitti

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor'un orta saha oyuncusu Ali Akkuş takımdan ayrıldı. Geçen sezon Somaspor formasıyla 38 resmi maça çıkan 23 yaşındaki oyuncunun Çorum FK'ya transfer olduğu ifade edildi. Futbol yaşamına Kasımpaşa 'da başlayan Ali Akkuş, 3 sezon önce Kahramanmaraşspor'dan Somaspor'a transfer olmuştu. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-07-09 11:43:28



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