Başkan Ergün’den nöbetçi birimlere bayram ziyareti Ebediyete göç eden yakınlarını ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kurban Bayramı boyunca görevini sürdürecek olan nöbetçi birimlerle bayramlaştı. Daha sonra ebediyete uğurladığı başta anne ve babası olmak üzere, yakınlarını ve Manisa’nın önemli isimlerinin mezarları başında dua etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Arife gününü bayram boyunca görev yapacak nöbetçi birimleri ziyaret ederek geçirdi. Başkan Ergün’ün nöbetçi birimlerdeki bayramlaşma programına MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Ertuğrul Yıldırım, ilgili Daire Başkanları, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilk olarak İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti. Daire Başkanı Gürhan İnal ve personellerle tek tek selamlaşan Başkan Ergün, telsizle il genelinde görev yapan itfaiye personellerinin bayramını kutladı. İtfaiye Dairesinin ardından Başkan Ergün ve beraberindekiler, Ulaşım Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Daire Başkanı Hüseyin Üstün ve personeliyle tek tek tokalaşan Başkan Ergün, bayramlarını kutladı. Ardından Zabıta Dairesi Başkanlığına geçildi. Daire Başkanı Evren Yıldız, şube müdürleri ve personele hayırlı bayramlar dileklerini ileten Başkan Ergün, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Ergün, Zabıta Dairesi ziyaretinin ardından Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. Daire Başkanı Ersoy Vitaş, Şube Müdürleri, Hal Dernek Başkanı Ömer Akagündüz ve personellerle selamlaşan Başkan Ergün, Kurban Bayramı süresinde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sonrasında MASKİ Su Arıza Birimini ziyaret eden Başkan Ergün, gecesi gündüzü olmayan bir işi ifade eden personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindekiler MASKİ Su Arıza ziyaretinin ardından Kırtık Hizmet Biriminde bulunan ilaçlama ve mezarlık personelleri ile bir araya geldi. Burada Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve görevli personellerle bir araya gelen Başkan Ergün, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Ergün, birim ziyaretlerinde son olarak MASKİ Kanal Arıza ekibiyle bir araya geldi. Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve personellerin bayramını kutlayan Başkan Ergün, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirerek, birim ziyaret turlarını noktaladı. Başkan Ergün son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Muammerİsmail Cider Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi personeli ve sakinleriyle bayramlaşan Başkan Ergün, Kurban Bayramı’nın ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Ziyaret ettiği her birimde personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Ergün, “Bir buçuk milyona yaklaşan nüfusumuz, 17 ilçemizde 6 bine yakın personelimizle hizmet veriyoruz. Yaptığımız her çalışmada sizlerin emeği çok büyük. Bu anlamda emeklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah, daha nice bayramlarda güzel günlerde bir araya geliriz. Bu vesileyle sizlerin ve ailelerinizin Kurban Bayramını kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.



Başkan Ergün, ebediyete göç eden yakınlarını ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, arife gününde kabir ziyareti gerçekleştirerek, ebediyete uğurladığı başta anne ve babası olmak üzere, yakınlarını ve Manisa’nın önemli isimlerinin mezarları başında dua etti. Duygu dolu anlar yaşayan Başkan Ergün, kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşlara da iyi dileklerini iletti. Çatal ve Kırtık Asri Mezarlıklarında ilk olarak merhum anne ve babası NihalCemal Ergün’ün kabirlerini ziyaret eden Başkan Ergün, anne ve babasının mezar taşını öperek, dua etti. Duygu dolu anlar yaşayan Başkan Ergün, kayınpederi ve geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurladığı kayınvalidesinin mezarlarında da dua okudu. Manisa’nın önemli isimleri ile yakınlarının kabirlerinde de dualar eden Başkan Ergün, kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşlarla selamlaşarak, iyi dileklerini iletti. Başkan Ergün, yaşama veda eden herkesi rahmetle andı.

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