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Manisa Spil Dağı Milli Parkı’na turizm odaklı 5,4 milyonluk yatırım

İHA

Manisa Spil Dağı Milli Parkı’na turizm odaklı 5,4 milyonluk yatırım

Manisa Valiliği AB Projeler Ofisi ile Tarım ve Orman 4. Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek toplam 5 milyon 480 bin liralık bütçeli ‘Spil İstihdam Odaklı Sosyal Gelişim Projesi (SPİLİOS)’ başlıyor. Projede Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda oluşturulacak alanda turizm odaklı dezavantajlı grupların rehabilitasyon çalışmaları, eğitimler ve çalışmalar yapılacak.
Bugüne kadar birçok kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa olarak Manisa’nın gelişmesi için projeler ürettiklerini vurgulayan Manisa Valiliği AB, Projeler ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ural Sevener, bu dönemde Manisa ilindeki turizm çeşitliliğini arttırmak ve sosyal donatı alanını genişletmek için Tarım ve Orman 4. Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa bir proje geliştirdiklerini söyledi.
Aynı zamanda bu projenin de koordinatörü olduğunu ifade eden Sevener, “Bu alanda glamping, karavan, çadırlık kamp, binicilik alanları kurulacak. Bu projemizi Zafer Kalkınma Ajansı SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) çerçevesinde sunmak için dezavantajlı grupları dahil ettik. Projemiz ile Spil Milli Park alanında oluşturulan alanda dezavantajlı grupların rehabilitasyon çalışmaları, eğitimler ve çalışmalar yapılacaktır. Gençler için dağcılık ve arama kurtarma eğitimleri verilecektir. Böylelikle yeni bir donatı alanında Manisalı halkımızı projede buluşturacağız. Proje ile Spil Dağı Milli Parkında kurulacak olan Glamping alanı, karavan alanı ve aynı zamanda projenin aynı katkıları ile yapılacak olan binicilik alanı, çadırlı kamp alanı, festival alanı ve seyir terası yapılacaktır. Bu alanlarda çalıştırılmak üzere dezavantajlı gruplardan mesleki eğitimden geçirilen kişilerin de istihdamı sağlanacak” dedi.

“10 adet Glamping çadırı ile karavan kamp alanı oluşturulacak”
Proje Teknik Uzmanı Koordinatör Yardımcısı ve Spil Dağı Milli Parkı Müdür Yardımcısı Kemal Ekşi ise projede Manisa Spil Dağı Milli Parkında glamping alanı ve karavan kamp alanı yapılarak turizm odağında kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdamını destekleyecek yeni sosyal donatı alanları oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.
Projede, 16 bin 500 metrekarelik alan üzerine 27 metrekarelik 10 adet glamping çadırı ve 1500 metrekarelik alan üzerine alt yapısı dahil olmak üzere karavan alanı hizmete açılmasının planlandığını ifade eden Ekşi, “Ayrıca proje süresince ayni katkılar ile Spil Milli Park Müdürlüğü Seyir Terasını, Spil Milli Parkı işletmecisi, Binicilik Alanı, Çadırlı Kamp Alanını, Festival Alanını tamamlayacak ve böylelikle Spil Dağı Milli Parkına kazandırılacak olan yeni donatılar ile Manisa turizm sektörüne kazandırılması hedefleniyor.” dedi.

“Dezavantajlı gruplar istihdam edilecek”
Projenin bir önemli boyutunun da dezavantajlı grupların (20 denetimli serbestlik haklarından faydalanan birey, 20 dezavantajlı kadın ile 20 genç işsiz olmak üzere toplam 60 kişi) rehabilite edilmesi olduğunu kaydeden Ekşi, “Kat Hizmetleri Personeli Geliştirme ve Uyum, Bahçe Bakımı, Bakım Onarım, Ormancılık gibi mesleki eğitimlerden geçirilerek Spil Milli Parkının işletmesinde istihdam edilmesi planlanıyor. Projede Trekking, Oryantiring, Hayatta Kalma, Arama Kurtarma, Dağcılık, Doğa Yürüyüşü, Oryantiring, Fotoğrafçılık, İHA1 Eğitimleri verilerek, Doğa ile Terapi etkinliği yapılması da planlamalar dahilinde yer alıyor.” diye konuştu.

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