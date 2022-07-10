Manisa FK Akademinin yeni idari direktörü ve teknik direktörü belli oldu

Manisa Futbol Kulübü yeni Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya ve yeni Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş için imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan Genel Koordinatör Hüseyin Hasacar, “Manisa Futbol Kulübü olarak Futbol altyapımızda yeni bir yapılanmaya gittik. Türk sporuna kazandırdığımız genç sporcuların sayısının bundan sonra yapılacak çalışmalarla artacağına inanıyoruz.” dedi.

Manisa Futbol Kulübü yeni Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya ve yeni Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş oldu. Yeni Akademi İdari Direktör ve yeni Akademi Teknik Direktörü için Fikri Bayrıl Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine Manisa Futbol Kulübü Genel Koordinatörü Hüseyin Hasacar katıldı.



“Alparslan Kaya ve Namet Ateş’e başarılar diliyorum”

İmza töreninde konuşan Manisa Futbol Kulübü Genel Koordinatörü Hüseyin Hasacar, “Manisa Futbol Kulübü olarak Futbol altyapımızda yeni bir yapılanmaya gittiğimiz bu süreçte 5 yıllık bir strateji planı hazırladı. Bu çerçevede Akademi İdari Direktörü olarak Alparslan Kaya, Akademi Teknik Direktörü olarak da Namet Ateş ile anlaşma sağladık. Manisa Futbol Kulübümüzün bugüne kadar Türk sporuna kazandırdığı genç sporcuların sayısının bundan sonra yapılacak çalışmalarla artacağına inanıyorum. Hem Alparslan Kaya hem de Namet Ateş’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Modern futbolun gereksinimlerini baz alacağız”

Modern futbolun gerektirdiği şekilde başarılı bir altyapı modeli oluşturmak istediklerini belirten Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya ise, “Öncelikle böyle önemli bir göreve geldiğim için çok heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Beni bu göreve layık gören Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, Başkanımız Mevlüt Aktan’a, Başkan Vekilimiz Engin Anlı’ya ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Manisa Futbol Kulübü Akademisinin gelişimi için tüm süreçlerde görev almış yönetici, teknik heyet ve personel arkadaşlarımıza da katkıları için ayrıca teşekkür ederim. Manisa Futbol Kulübü Akademisi olarak bugünden itibaren kendi modelimizi oluşturmak için çalışmalara başlayacağız. Şehrimizin ve ülkemizin dinamiklerini göz önüne alarak hazırlayacağımız bu model sürdürülebilir ve kurumsal temellere dayanan bir model olacaktır. Modern futbolun gereksinimlerini baz alarak, ‘Sürekli Gelişim’ prensipleri doğrultusunda oluşturacağımız ‘Altyapı modeli’ kişilere değil sisteme dayalı olacaktır” dedi.



“Hedefimiz modern, bilimsel temelli ve çağdaş bir Futbol Akademisi”

A takımda oynama potansiyeli olan, fiziksel, teknik, taktik ve psikososyal yeterlilikte oyuncuların yetişmesi için güçlü bir kadro ve yapı oluşturulacağını dile getiren Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş, “Manisa Futbol Kulübünün gelişimini ve büyümesini heyecan ile takip ediyorduk. Değerli başkanlarımızın ve yönetim kurulunun Manisa’ya yakışır modern, bilimsel temelli ve çağdaş bir Futbol Akademisi düşünceleri heyecanımızı daha da çoğalttı. A takımda oynama potansiyeli olan, fiziksel, teknik, taktik ve psikososyal yeterlilikte oyuncuların yetişmesi için güçlü bir kadro ve yapı oluşturacağız. Biz de bu yapılanmada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Gelecek hayalimizin şekillenmesi ve bunun gerçekleşmesi için hiç vakit kaybetmeden projeyi başlatan değerli başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

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