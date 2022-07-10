Manisa FK'da Douglas harekatı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, stoper transferi için düğmeye bastı. Ege temsilcisinin GZT Giresunspor'la yollarını ayıran Brezilyalı defans Douglas'la ilgilendiği ifade edildi. Kariyerine Juventude takımında başlayan ardından sırasıyla Vasco da Gama, Dnipro, Sao Paulo ve Chapecoense ekiplerinde görev alan 1.90 boyundaki tecrübeli isim geçen sezon Giresun formasıyla 10 lig, 1 kupa maçına çıktı. Manisa FK'nın Douglas'ın yanı sıra iki de yerli defans takviyesi yapacağı kaydedildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-07-10 13:00:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.