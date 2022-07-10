Akhisar-Gördes yolu bayram sonrası başlıyor

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal Gördes ilçesinde bayramlaşma programına katıldı. Akkal burada yaptığı açıklamada, Gördes'e her gittiklerinde 'Gördes yolu ne olacak' sorusuyla karşılaştıklarını anlatarak, "Gördeslilere bir müjdem var. Karayolları Bölge Müdürü ile görüştüm. Kurban Bayramı biter bitmez bu yolun çalışmaları Fundacık Mahallemizden başlayacak ve 2023 yılı içerisinde de bu yolun tamamı bitmiş olacak." dedi.

AK Parti Gördes İlçe Teşkilatında yapılan bayramlaşma programından sonra Belediye Çay Bahçesinde yapılan genel bayramlaşma programına Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Gördes İlçe Kaymakamı Muhammet Özyüksel, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, belediye meclisi üyeleri, ilçe teşkilatı, kadın kolları, gençlik kolları ve partililer katıldı.



“Kurban Bayramı sonrası Gördes Akhisar Yolu Başlıyor.”

Açılış konuşmasını yapan Manisa Milletvekili Akkal, "Gördes’e her geldiğimizde bir AK Parti milletvekili olarak 'Yine bu bizim Gördes yolu ne olacak' sorularıyla karşılaşacağız diye korkarak geliyorduk. Bugüne kadar maalesef ki yıllardan beri yaptığı yollarla yaptığı icraatlarla adından söz ettiren bir AK Pparti iktidarın da şu Gördes Akhisar yolunu maalesef ki şansızlıklardan dolayı bir türlü bitirmek nasip olmadı. Bildiğiniz üzere buranın 3 veya 4 sefer ihale yapılmasına rağmen firmaların zaman içerisinde ekonomik zorluklara düşmesi nedeniyle firmalar yolu yarım bırakıp gitmek zorunda kaldı. Bu yol bir türlü yapılamadı. Değerli Gördeslilere bir müjdem var. Karayolları Bölge Müdürü ile görüştüm. Kurban Bayramı biter bitmez bu yolun çalışmaları Fundacık Mahallemizden başlayacak ve 2023 yılı içerisinde de bu yolun tamamı bitmiş olacak müjdesini verdi. Bende siz değerli Gördeslilerle paylaşmak istedim. Bu yol olay bizleri çok büyük sıkıntıya düşürüyordu. Gördes’e bir borç ola yüzde 60 oranla bizlere destek veren değerli Gördeslilere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programda vatandaşların Kurban Bayramını da kutlayan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal Gördesli vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

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