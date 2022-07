Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'daki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, su kaybı nedeniyle kurudu. Göl üzerindeki 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybedip, 2 kişi de yaralanırken, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Jandarma, olaylarda kullanılan 7 av tüfeği ve 1 tabancaya el koydu. Önlem alınmaması halinde daha büyük olayların yaşanacağını belirten Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse, "Marmara Gölü üzerinde arazi savaşları başladı" dedi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise gölün işgalinin önüne geçmek için mevcut önlemlerin artırılmasına çalıştıklarını söyledi.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, çiftçiler tarafından işgal edilerek tarıma açıldı.

Arazi paylaşımı konusunda anlaşamayan çiftçiler, tartışma ve kavgalara neden oldu. Gölmarmara ilçesinde daha önce göl arazisi nedeniyle aralarında husumet bulunan A.T. (55), 21 Haziran 'da A.N. (22) tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Aynı gün göl arazisinde çıkan kavgada Pazarköy Mahalle Muhtarı Ercivan Konuk (60), M.Ö.'nün (55) yumruklu saldırısına uğrarken, oğlu Deniz Konuk (27) ise Ş.Ö. (28) ve C.G. (23) tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Bir diğer olayda ise Pazarköy Mahalle Muhtarı'nın oğlu Deniz Konuk, hasat yapan M.E.'ye (42) ait biçerdövere av tüfeği ile ateş etmek suretiyle zarar verdi.

2 Temmuz'da, Kemerdamları Mahallesi yaşanan olayda ise M.D. (38), C.S.(48) ve M.K.(34) göl arazisinde izinsiz şekilde kendilerine yer temin etmek istediği sırada M.Ö.(55), C.G.(23), M.E.(34) ve N.G. (33) tarafından silahlı tehdide uğradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri 3 av tüfeği ve 1 tabancaya el koyarken, C.G, N.G ile M.Ö gözaltına aldı.

Yaşanan olaylarda gözaltına alınan 8 kişiden, cinayet şüphelisi A.N., Pazarköy Mahalle Muhtarının oğlu Deniz Koruk ve Ş.Ö, tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan 7 adet av tüfeği ve 1 tabancaya el konuldu.

PARA CEZALARI KESİLDİ

Öte yandan gölün korunmasına yönelik Devlet Su İşleri (DSİ) İzmir Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü, Marmara Gölünü işgal ettiği sırada jandarmanın yakaladığı 80 kişiye 1 milyon 727 bin TL ecrimisil bedeli uyguladı ve 123 kişiyi de Kaymakamlık aracılığıyla tahliye ve menedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü de 2021-2022 yıllarında gölü işgal eden 88 kişiye toplamda 550 bin 417 TL cezai işlem uyguladı.

Yaşanan olaylar bölge halkını tedirgin ederken, vatandaşlar göle su basılarak olayların önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse, "Gölmarmara Gölü, çöl Marmara oldu. Çabamıza rağmen kimseden destek alamıyoruz. Proje yapılacağı söylendi fakat bir netlik yok. Herkes biçerdöverleri ve traktörleri ile göl arazisini yağmalama peşinde. Yaklaşık 100 bin dönüm gölden 2 bin kişi ekmek yerken, şu an 10 kişi ekmek yiyor. Buna müdahale edilmesi lazım. Marmara Gölü üzerinde arazi savaşları başladı. Millet birbirini dövmeye ve vurmaya başladı. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Kooperatif olarak bittik. Burada göle kıyısı olan 7 köy var fakat tanımadığımız ve bilmediğimiz insanlar gelip gölü işgal ediyor. Biz burada tekrar balığın, suyun ve kuşların olmasını istiyoruz. Buna müdahale edilmez ve duyarsız kalırsak, önümüzdeki günlerde çok daha büyük olaylar çıkar. İşgal etmenin yanı sıra göl arazisini kiraya verenler dahi var. Bunlara neden kimse müdahale etmiyor. Tek korkumuz burada çok can kaybının olacağı, çünkü insanlar talan peşinde. Bunların yaşanmasını istemiyoruz" diye konuştu.

'BELİNDE TABANCA VE TÜFEKLE GEZİYORLAR'

Tekelioğlu Mahalle sakinlerinden Hasan Çetin (68), "Bu gölde 60 sene balıkçılık yaptım. Hiçbir zaman bu duruma düşmemiştim. Adamlar göl arazisinde belinde tabanca ve tüfekle geziyorlar. Yetkililerden bir an önce göle su verilmesini istiyorum. Benim yaşım artık geçti ama gelecek nesillerimizin gölden faydalanmasını istiyoruz" dedi.

'DSİ'NİN KONTROLÜNDE YASAL BİR ŞEKİLDE KULLANILMASINI İSTİYORUZ'

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise gölün işgalinin önüne geçmek için mevcut önlemlerin arttırılması için jandarmayla bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'na, göldeki arazilerin mevcut proje tamamlanıp, su basılıncaya kadar DSİ'nin kontrolünde kullanılması gerektiğini belirten bir yazı gönderdik. Buranın DSİ'nin kontrolünde yasal bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Gölü işgal edenlere yönelik de uyarılarımız var. Mağdur olmamaları için kullanmamaları gerektiğini belirtiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

