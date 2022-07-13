Manisa FK'da Batuhan Karadeniz iddiası

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi hedefe oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Manisa Futbol Kulübü'nün santrfor Batuhan Karadeniz'i gündemine aldığı iddia edildi. Geçen sezon 3'üncü Lig'de Iğdır FK formasıyla 16 kez rakip fileleri sarsan 31 yaşındaki golcü, kulübüyle Play-Off finalini kaybetme üzüntüsü yaşadı.

Iğdır temsilcisinden ayrılan Batuhan'la siyah-beyazlı kulübün ilgilendiği ileri sürüldü. Önceki sezon Hekimoğlu Trabzon'da toplam 29 gol atan Batuhan'ı ayrıca Göztepe ve Sakaryaspor'un da istediği gelen haberler arasında. Öte yandan Manisa temsilcisi üçüncü etap çalışmalarına Afyon'da başladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-07-13 11:00:09



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