Türkiye geç tanıştığı makrome sanatını çok sevdi Makrome sanatı her kesimin uğraştığı bir sanat haline döndü Sadece düğüm tekniği kullanılarak uygulanan sanatta çok farklı ürünler ortaya çıkarmak mümkün

Yaklaşık 8 asır önce Araplarda tekstilde kullanılan daha sonra İspanyollar tarafından gemicilikte kullanılmaya başlanan makrome sanatı, Türkiye'de de özellikle pandemiyle birlikte her kesimin uğraştığı bir sanat haline döndü.

Manisa'da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Şehzadeler Belediyesi tarafından tarihi Kurşunlu Han'da verilen makrome kursu yoğun ilgi görüyor. Özellikle pandemide eve kapanmaların olduğu dönemde adeta bir patlama yaşayan makrome sanatı, pandeminin sona ermesinin ardından açılan kurslara ev hanımları başta olmak üzere toplumun her kesiminden yoğun ilgi görmeye başladı. İğne, şiş veya tığ gibi malzemelerin kullanılmadığı sadece düğüm tekniğiyle yapılan makrome sanatında 50'ye yakın düğüm tekniği kullanılıyor. Yapılan eserlerde halka, boncuk ve seramik gibi malzemeler de kullanılarak ortaya çıkan çalışmaların adeta birer sanat eserine dönüşmesini sağlıyor.



Araplarda başladı İspanyollar devam ettirdi

Tarihi Kurşunlu Han'da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan makrome kursunda El Sanatları Teknolojisi Usta Öğreticisi olarak görev yapan Fidan Çakmak, "Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinin bu tarihi mekanda bize sundukları imkanla ipliğin makromeyle yolculuğunu kursiyerlerimize öğretiyoruz. Makrome sanatı 13. yüzyılda tahminen ilk Araplarda başladığı ve ardından İspanyollara geçtiği düşünülüyor. Araplar genellikle tekstil ürünlerinde kullanmış, İspanyollar ise güçlü bir düğüm tekniği olduğu için denizcilikte kullanmışlar. Türkiye'de ise makrome ilk kez 1970'li yıllarda derslerde gösterilmeye başlanmış. 1970'li yıllarda sadece gazetelik, çiçeklik ve masaüstü olarak kullanılmış. Bir müddet unutulduktan sonra 2018 yılında makrome sanatı Türkiye'de adeta bir patlama yaşamış ve hayatın her alanında kullanılmaya başlamış. Örneğin modern dekorasyonda, bohem tarz olarak değerlendirilmiş hatta moda sektöründe bile makrome sanatı kullanılmaktadır" dedi.



"Dört temel düğümden 50 düğüme ulaşıldı"

Makrome sanatının temelinde 4 ana düğüm olmasına rağmen bugün farklı tekniklerle bu sayının 50'ye ulaştığını kaydeden Çakmak, "Pandemi döneminde insanlar evlerinden çıkamadıkları için devamlı makrome ile ilgilenmiş ve kendilerini geliştirdiler. Kurs almakta daha büyük bir fayda var. Pandemiden sonra Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezinin bize sunmuş olduğu bu tarihi mekanda ipin makromeye yolculuğuna başladık ve makrome sanatını kursiyerlerimize öğretiyoruz. Makrome sanatında 4 ana düğüm tekniği vardır bu geliştirilerek 50'ye yakın düğüm tekniğine ulaşıldı. İpin makrome ile yolculuğunda materyaller olarak iğne, iplik şiş kullanılmamaktadır. Sadece elle örme tekniğidir. Bu tekniği geliştirebilmek adına malzeme olarak boncuk, halka, daha da geliştirirsek seramikle, ahşapla ve kasnakla birleştiriyoruz ve ortaya çok güzel eserler çıkıyor. Makrome sanatını öğrenmek isteyen vatandaşlarımızı Şehzadeler Belediyesine ait olan Kurşunlu Han'a bekliyoruz" diye konuştu.

