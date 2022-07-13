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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisaspor altyapısıyla göz dolduruyor

İHA

Manisaspor altyapısıyla göz dolduruyor

Bu sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Manisaspor'un altyapısı elde ettiği şampiyonluklarla adeta göz dolduruyor. Altyapı takımlarının şampiyonlukları ise gelecek için ümit vermeye devam ediyor.
Manisa'nın en önemli marka değerlerinden biri olan Manisaspor altyapıya verdiği önemle gelecek için ümit vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Manisa'da açılan 4 yerel ligden 3'ünü şampiyon birini de 2. olarak tamamlayan Manisaspor altyapısı U18, U16 ve U14 takımları yerel lig şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanırken Manisaspor U12 takımı da 2. olarak büyük bir başarıya imza attı. Manisaspor U13 takımı ise uzun soluklu özel bir turnuva olan Ege Cup'ta 2. olarak altyapının başarılarına bir yenisini daha ekledi. Manisaspor U14 takımı oyuncusu İbrahim Çetin'in de milli takım kadrosuna çağrılması da takım adına ümit veren gelişmelerden biri oldu.
Manisaspor'da Teknik sorumlu Alper Dirik, Öz Kaynak Direktörü Ali Berber, U12 hocası Sultan Karakulak (20102011), U14 hocası Yağız Yıldırım (2008), U16 hocası Ali Berber (20062007) ve U18 hocası Abdül Müttalip Yıldırım (20042006) liderliğinde geleceğe hazırlanan Manisaspor'un gençleri katıldıkları 4 kategoride 3 şampiyonluk, bir ikincilik alması bir yandan da Manisaspor A Takımının yeniden eski günlerine dönmesi için önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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