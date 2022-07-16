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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de hayvan üreticilerine kaba yem desteği

İHA

Salihli’de hayvan üreticilerine kaba yem desteği

Manisa’nın Salihli ilçe belediyesi Demirköprü Barajı HES alanında suların çekildiği toplamda 135 dönüm araziye ektiği buğday hasadından elde edilen samanları, aile bütçelerine katkı sağlamak için küçük ölçekli küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilere ücretsiz olarak dağıtarak destek oldu.
Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak zor şartlarda geçim mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere her zaman destek olduklarını ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kırsal mahallelerde küçük ölçekli hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere ücretsiz yem dağıttıklarını söyledi.
Başkan Kayda “Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünün olur yazılarıyla Demirköprü Barajı HES alanında suların çekildiği 135 dönüm araziye Belediyemiz tarafından ekilen buğdaylarımızı hasat ettik. Hasattan elde ettiğimiz buğdayları, un haline getirip Halk Ekmek fabrikamızda ekmek üreterek ihtiyaç sahiplerine düşük fiyatla vereceğiz. Buğday hasatından elde ettiğimiz samanları da, aile bütçesine katkı sağlamak için küçük ölçekli küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. İyi günde, kötü günde hep yanınızdayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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