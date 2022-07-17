Manisa'nın sevilen eğitimcisi Kuşçuoğlu hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'da geçtiğimiz Mart ayı sonunda Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevinden emekliye ayrılan 45 yıllık öğretmen Osman Kuşçuoğlu, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Manisa'nın sevilen eğitimcilerinden 66 yaşındaki Osman Kuşçuoğlu, bugün sabah saatlerinde evinde vefat etti. Geçtiğimiz Mart ayı sonunda Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevinden emekliye ayrılan ve hayatını İzmir'in Buca ilçesinde sürdüren Kuşçuoğlu'nun ölüm haberi Manisa'da eğitim camiası ve sevenlerini yasa boğdu. Kuşçuoğlu'nun naaşı, Buca Kurtuluş Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.